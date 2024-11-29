Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti! Telefon dolandırıcılığına son

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, artan telefon dolandırıcılıklarına son vermek için GSM operatörlerine yeni yükümlülükler getirmeye hazırlanıyor. 1 Ocak itibariyle devreye alınacak düzenleme kapsamında vatandaşların telefonla maruz kaldığı dolandırıcılıkların sonlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda en çok rastlanılan ve müşteri mağduriyetine yol açan telefon ve internet aboneliği aramaları sınırlandırılacak. Ayrıca kişi ve şahıs şirketlerine 15'ten fazla sabit hat verilmeyecek. Yurt dışından gönderilen mesajlarda link veya bağlantı uzantısı varsa mesajlar operatörler tarafından engellenecek.