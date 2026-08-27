Okul dönemi başlamadan önce velilerin kırtasiye alışveriş telaşı başladı. Bu yıl okul alışverişlerinde kırtasiye, çanta, ayakkabı ve diğer temel ürünlerde fiyatlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterirken, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci'nin verdiği bilgiye göre, bir okul çantasını doldurmanın ortalama maliyeti 2 bin 500 lira civarında bulunuyor.

SAHTE ÜRÜN RİSKİ

Maliyetin öğrencinin eğitim kademesine, ihtiyaç listesine, tercih edilen ürünlerin marka ve kalitesine ve ailenin bütçesine göre değişebildiğini anlatan Keresteci, daha ekonomik ürünlerden oluşan bir alışveriş yapılabileceği gibi, marka ve ürün tercihlerine bağlı olarak bu rakamın üzerine çıkmanın da mümkün olduğunu söyledi. Söz konusu rakamın, Türkiye'nin 7 bölgesindeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan ortalama bir maliyet olduğunu belirten Keresteci, ürünlerde oldukça geniş bir fiyat aralığı bulunduğunu söyledi.

Tüketicilerin artık daha bilinçli ve seçici davrandığını ifade eden Keresteci, piyasanın çok altında satılan ürünlerde sahte ürün riski olabileceğini de hatırlattı.

KIRTASİYE FATURASI

ÜRÜN 2025 FİYAT 2026 FİYAT ARTIŞ Küçük yazı defteri 35 TL 40 TL %14,29 Küçük resim defteri 48 TL 55 TL %14,58 Okul makası 29 TL 30 TL %3,45 Stick yapıştırıcı 29 TL 35 TL %20,69 Kalem çantası 100 TL 120 TL %20,00 Kalemtıraş 8 TL 9 TL %12,50 Silgi 10 TL 10 TL %0 Kurşun kalem 12'li 60 TL 75 TL %25 Kırmızı kalem 10 TL 12 TL %20 Ataç 19 TL 18 TL -%5,26 Sayı çubuğu/fasulye 32 TL 30 TL -%6,25 Abaküs 78 TL 75 TL -%3,85 Oyun hamuru 83 TL 90 TL %8,43 Sunum dosyası 40'lı 80 TL 95 TL %18,75 Kuru boya 12'li 80 TL 85 TL %6,25 Pastel boya 12'li 60 TL 70 TL %16,67 El işi kağıdı 10'lu 29 TL 29 TL %0 Matara 135 TL 180 TL %33,33 Beslenme çantası 290 TL 360 TL %24,14 Sırt çantası 550 TL 800 TL %45,45 Parmak boyası 73 TL 95 TL %30,14 Fon kartonu 10'lu 142 TL 170 TL %19,72 Toplam 1.980 TL 2.483 TL %25,40

ETİKET KONTROLÜ YAPIN

Okulların açılmasına kısa bir süre kala fiyatlarda yeni ve yüksek oranlı bir artış beklemediklerinin altını çizen Keresteci, velilere alışverişlerini son dakikaya bırakmamalarını ve ihtiyaç listelerini önceden hazırlamalarını önerdi.