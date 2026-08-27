Okul çantası doldurma maliyet 2 bin 500 TL: Kalem kalem hangi ürün kaç lira? Uzmanından sahte ürün uyarısı
Yeni eğitim öğretim dönemi başlamak üzereyken, çanta ve temel okul ihtiyaçlarındaki fiyat artışı netleşti. Fiyatların geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 25 yükseldiği piyasada, bir öğrencinin okul çantasını doldurmanın ortalama maliyeti 2 bin 500 lirayı buluyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, velileri piyasa değerinin çok altında satılan merdiven altı ve sahte ürün riskine karşı uyararak etiket kontrolü yapılması gerektiğini belirtti. En yüksek fiyat artışının sırt çantası ile matarada yaşandığı kırtasiye alışverişinde, uzmanlar bütçeyi korurken ürün güvenliğinden taviz verilmemesi vurgusunda bulunuyor.
Okul dönemi başlamadan önce velilerin kırtasiye alışveriş telaşı başladı. Bu yıl okul alışverişlerinde kırtasiye, çanta, ayakkabı ve diğer temel ürünlerde fiyatlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterirken, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci'nin verdiği bilgiye göre, bir okul çantasını doldurmanın ortalama maliyeti 2 bin 500 lira civarında bulunuyor.
SAHTE ÜRÜN RİSKİ
Maliyetin öğrencinin eğitim kademesine, ihtiyaç listesine, tercih edilen ürünlerin marka ve kalitesine ve ailenin bütçesine göre değişebildiğini anlatan Keresteci, daha ekonomik ürünlerden oluşan bir alışveriş yapılabileceği gibi, marka ve ürün tercihlerine bağlı olarak bu rakamın üzerine çıkmanın da mümkün olduğunu söyledi. Söz konusu rakamın, Türkiye'nin 7 bölgesindeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan ortalama bir maliyet olduğunu belirten Keresteci, ürünlerde oldukça geniş bir fiyat aralığı bulunduğunu söyledi.
Tüketicilerin artık daha bilinçli ve seçici davrandığını ifade eden Keresteci, piyasanın çok altında satılan ürünlerde sahte ürün riski olabileceğini de hatırlattı.
KIRTASİYE FATURASI
ETİKET KONTROLÜ YAPIN
Okulların açılmasına kısa bir süre kala fiyatlarda yeni ve yüksek oranlı bir artış beklemediklerinin altını çizen Keresteci, velilere alışverişlerini son dakikaya bırakmamalarını ve ihtiyaç listelerini önceden hazırlamalarını önerdi.
Kırtasiye sektöründe geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu kaydeden Keresteci, şunları söyledi:
"İhtiyaçları önceliklendirerek ve fiyat/performans açısından karşılaştırma yaparak daha kontrollü bir alışveriş yapmak mümkün. Ancak bütçeyi korumaya çalışırken ürün güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemeli. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ürünlerinde ürünün üreticisinin veya ithalatçısının belli olması, ambalajının ve etiket bilgilerinin bulunması çok önemli."
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