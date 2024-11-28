Başakşehir 90+6’da yıkıldı

Başakşehir yine kazanamadı... Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz grubundaki 4. maçında Moldova ekibi Petrocub'la 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Turuncu- Lacivertliler Piatek'in penaltıdan attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçen taraf oldu. Mücadelenin ilk devresi temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın 2. devresinde Petrocub, Başakşehir önünde daha etkili bir futbol sergiledi. Moldova ekibi 90+6'ncı dakikada Bors'un golüyle mücadelede 1-1'lik eşitliği sağladı. Böylece İstanbul ekibi Konferans Ligi'nde yine galibiyetle tanışamadı. Başakşehir bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken galibiyet hasretini de 10 maça çıkardı. Moldova ekibi Petrocub ise ilk puanını almış oldu.

Başakşehir Petrocub önünde galibiyeti koruyamayarak 4. maçında da 3 puanla tanışamadı.

Moldova ekibi önünde galibiyete çok yaklaşan Başakşehir uzatmada gelen golle büyük şok yaşadı.

Başakşehir ligdeki son 6, Avrupa'da ise son 4 maçını kazanamadı. Turuncu- Lacivertliler böylece 10 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü görememiş oldu.