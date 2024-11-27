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Kartal’da OHAL ilanı

Van Bronckhorst ile görüşen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hollandalı hocaya artık kredisinin bittiğini iletti. Arat bugün de futbolcularla bir toplantı gerçekleştirecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Kartal’da OHAL ilanı

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Beşiktaş'ta lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisinde kalınması Van Bronckhorst'un kredisinin tükenmesine neden oldu. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, alınan kötü sonuçların ardından harekete geçti. Hollandalı hoca ile görüşen Arat'ın hedefi önlerindeki 3 maçta 9 puan almak. Bunun üzerine Gio'ya uyarılarda bulanan Beşiktaş Başkanı'nın "Artık son şansın. Makkabi Tel Aviv, Hatayspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında mutlak kazanmalıyız" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz milli aradaki 5 günlük izne de tepki gösteren Hasan Arat, takımın 1 günlük izin yapmasını istiyor. Bugün futbolcularla da görüşecek olan başkan, geçtiğimiz günlerde Hollandalı hocayla ilgili "Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Geçeceğini düşünüyoruz. Takıma ve hocaya inanıyoruz. Kimse Beşiktaş'ta bir değişiklik beklemesin. Çok net söylüyorum ben. Günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-Beyazlılar evinde 2 farklı öne geçtiği Göztepe karşısında taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybedip Başakşehir'le berabere kalan Kartal, üst üste 4. maçında da kayıp yaşadı.

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