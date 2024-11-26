Ivan Toney Süper Lig yolunda!

Ocak ayı yaklaşırken transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Suudi medyasındaki haberlere göre Al-Ahli forması giyen Ivan Toney devre arasında bir Süper Lig ekibine imza atabilir. Icardi'nin sezonu kapatmasından sonra forvet arayışlarında olan Galatasaray'ın Toney ile ilgilendiği öne sürüldü. Ağustos ayında Brendtford'tan Al Ahli'ye 42 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Toney, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. 1.85 mt. boyundaki tecrübeli golcü, 6 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Ivan Toney'in güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.

97 MAÇTA 24 GOLÜ VAR

Lyon forması giyen Ernest Nuamah, kariyerinde 97 karşılaşmada görev aldı. 24 gol atarken 7 de asist yaptı. Toplamda 31 gole katıkda bulundu.