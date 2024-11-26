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Her dokunuşu pırlanta gibi

İspanyol basını Leganes karşısında bir asistle oynayan Arda Güler’e övgüler yağdırdı. Marca, “Arda Güler’in yeteneği, süreklilik için haykırıyor. Her dokunuşu bir pırlanta gibi ve sahada her adımıyla fark yaratıyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Her dokunuşu pırlanta gibi

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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i Mbpappe, Valverde ve Bellingham'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Maça 11'de başlayan Arda Güler de Valverde'nin golünde asisti yapan isimdi. Bu sezon ilk kez skor katkısı yapan 19 yaşındaki futbolcunun etkili performansına İspanyol basını da kayıtsız kalmadı. Marca, "Arda Güler'in yeteneği, süreklilik için haykırıyor. Her dokunuşu bir pırlanta gibi ve sahada her adımıyla fark yaratıyor" ifadelerini kullandı. El Desmarque ise "Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını büyüledi" dedi. Defanca Sentral ise "Arda Güler bir kalite parıltısı bırakmayı başardı. Arda, hocasının güvenini boşa çıkarmadı" değerlendirmesinde bulundu.

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