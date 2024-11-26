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Büyük hüsran

Siyah-Beyazlılar, Arat döneminde 30 milyon Euro harcadı. Kulüp tarihinin en pahalı iki transferi olan Muçi ve Musrati alındı. Ama 36 lig maçında 14 galibiyet yaşandı. Yüzde 38 galibiyet yüzdesi ve 1.69 puan ortalaması yakalandı. Zirve ile fark yine açıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Büyük hüsran

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Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023'te Ahmet Nur Çebi'den başkanlığı devralan Hasan Arat büyük umutlarla Siyah-Beyazlı takımın başına geçmişti. Ancak ilerleyen süreçte işler yolunda gitmedi. 30 milyon Euro transfer harcaması yapan Hasan Arat başkanlığındaki yönetim Beşiktaş tarihinin en pahalı iki oyuncusu Al Musrati (12 milyon Euro) ve Muçi'yi (10 milyon Euro) ödeyerek kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlı takım Arat döneminde kulüp tarihinin en yüksek maaş alan alan isimleri Immobile ve Rafa Silva'yı takıma kazandırdı ancak bu hamleler sahada karşılık bulmadı.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
Hasan Arat, Beşiktaş Başkanı olarak şu ana kadar 36 lig maçı gördü. Arat bu süreçte sadece 14 galibiyet aldı. Kalan maçlardan 13 mağlubiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta takım yüzde 38 galibiyet yüzdesi ve 1.69 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon Çebi başkanlığındaki takım 12. hafta itibariyle 22 puan toplarken bu sezon ise 21 puanda kaldı. Beşiktaş geçen sezon 12. haftada liderin 9 puan gerisindeyken bu sezon ise 13 puan gerisine düştü.

DURAN TOP KABUSU!
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ligde duran top organizasyonundan hiç gol atamadı. Kalesinde ise duran toplardan 5 gol gördü. Kartal, Göztepe maçında da kornerden yenilen gole engel olamamıştı.

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