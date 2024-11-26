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Bronckhorst’a son şans

Yönetimin, Göztepe yenilgisi sonrası Hollandalı hocayla toplantı yaptığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın istifa için bekleme kararı aldığı, Hatay ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına göre 49 yaşındaki çalıştırıcının geleceğine karar verileceği belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Bronckhorst’a son şans

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Beşiktaş'ta Göztepe karşısında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Yönetimin de son 6 lig maçında 1 galibiyet alabilen Hollandalı hoca ile Göztepe maçının ardından bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda takımda yaşanan düşüşün nedenlerinin masaya yatırıldığı belirlendi. Siyah-Beyazlı kurmayların da takımın performansından rahatsız olduğu ancak şu an için Hollandalı hoca ile yolları ayırmayacağı öğrenildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı için bekleme kararı alan yönetimin Hatayspor ve Fenerbahçe derbisinden mutlak galibiyet beklediği belirlendi. 6 puanın dışında bir sonuç alınması halinde de Hollandalı hoca ile yolların ayrılması bekleniyor.

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