Oyuncu Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken mi açtı? Şarkıcı Buray ile AVM’de görüntülendi

Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemde kaldı. Uzun süre Gökhan Alkan ile aşk yaşadı. İkili nişanlandı. Ancak evlilik yolunda ilerleyen ikili ayrılık kararı aldı. Cavadzade, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de magazin gündemini salladı.

Geçtiğimiz günlerde sevgili kriterleri ile dikkat çeken Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını anlattı. Sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu vurguladı. Hızlı bir aşk arayan Cavadzade, şimdilerde ünlü bir isimle yakınlaştı. Şarkıcı Buray ile alışveriş yaparken ortaya çıktı. Bir süre önce oyuncu Ezgi Şenler ile ayrılan popçu Buray, Cavadzade ile Zorlu'da alışveriş turundaydı. Lüks mağazaları dolanan ikili, alışveriş yaptı. Ünlü İtalyan mağazasında uzun süre kaldı. İkilinin samimiyetini görenler "Yeni aşk başlıyor" yorumunu yaptı.