Okan Buruk ligde son 3 sezonda kırmadık rekor bırakmadı

Bodrum deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de ilk 12 maçta 11 galibiyet alan ilk teknik adam olarak rekorlarına bir yenisini ekledi. Başarılı hocanın Galatasaray'ın başında son 3 sezonda kırdığı rekorlar bununla da sınırlı değil. Buruk, ligde 17 maç ile en uzun galibiyet serisine sahip teknik adam konumunda. Ayrıca 102 puanla lig tarihinde en yüksek puan toplayan hoca. Başarılı teknik adam, 2.68 ile de en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktör rekorunu da elinde bulunduruyor.

HEDEFİ 5. YILDIZ

51 yaşındaki teknik adam 13 maç ile de en uzun deplasman galibiyetine sahip hoca konumunda. Deneyimli çalıştırıcı bu sezon ise ligdeki 12 maçtan 11 galibiyet çıkardı. 1 beraberliği bulunan Buruk söz konusu maçlarda 34 puan toplarken 2.83 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli hoca son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da ipi göğüsleyip armaya 5. yıldızı eklemeyi hedefliyor.