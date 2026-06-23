Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır atık" sergisi Taksim'de açıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı.

Sergi, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, sıfır atık vizyonu kapsamında atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını aktarıyor.

Emine Erdoğan, serginin daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağını belirtti.

Sergi, 'Karşılama Odası', 'Atık Problemi Duvarı', 'Dokunmatik Veri Duvarı', 'Sonsuzluk Odası' ve 'Gıda Atığı' gibi 5 ana bölümden oluşuyor.

'Tarım ve Sanayi Alanı', sıfır atık prensiplerinin üretim süreçlerinde uygulanmasına yönelik çalışmaları ziyaretçilere sunuyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.



Taksim Meydanı'nda düzenlenen sergi, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık vizyonu kapsamında, atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarıyor.



Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketi haline gelen sıfır atık yaklaşımı, bu sergi aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.