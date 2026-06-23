Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerdeki konser vurgunu tanık ifadesinde! İkisi de uyuşturucu kullanıyor

Uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık, Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını ve bu paraların bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaştığını iddia etti.

Uyuşturucu soruşturmasında sorgulanan Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat 'in adı, CHP'deki yolsuzluklara da karıştı. Gizli tanık, Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını belirtti. Gizli tanık ifadesinde, "Doğulu bu paraların bir kısmını İmamoğlu'nun kasası Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaşırdı. Bir kısmını Ata adlı kişiye gönderirdi" dedi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)



KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin test sonuçları çıkmıştı. Soruşturma sürerken iki ismin savcılık ifadelerine ulaşıldı.



İDDİALARI YANITLADI



Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğulu'nun ifadesinde, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim" dediği kaydedildi.

CHP'li belediyelerde sahne aldığı ya da yüksek ücretler aldığı yönündeki iddiaları reddeden Doğulu, ayrım yapmadan farklı belediyelerin etkinliklerinde yer aldığını söyledi.



Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari olduğunu ve organizasyon hizmetleri kapsamında yürütüldüğünü, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli şahsı tanımadığını iddia etti. Beren Saat ise savcılık ifadesinde hayatında hiç uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi.