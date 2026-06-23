Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerdeki konser vurgunu tanık ifadesinde! İkisi de uyuşturucu kullanıyor
Uyuşturucu soruşturmasında sorgulanan Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat'in adı, CHP'deki yolsuzluklara da karıştı. Gizli tanık, uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını belirtti. Gizli tanık, Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını ve bu paraların bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaştığını iddia ederken çiftin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini ifade etti.
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- Uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık, Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını ve bu paraların bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaştığını iddia etti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınan Kenan Doğulu ve Beren Saat adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Kenan Doğulu savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, CHP'li belediyelerden yüksek ücret aldığı iddiasını reddetti ve Emrah Bağdatlı ile Ata isimli şahsı tanımadığını söyledi.
- Gizli tanık, çiftin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti.
- Beren Saat savcılık ifadesinde hayatında hiç uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirtti.
Uyuşturucu soruşturmasında sorgulanan Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat'in adı, CHP'deki yolsuzluklara da karıştı. Gizli tanık, Doğulu'nun CHP'li belediyelerden yüksek konser ücreti aldığını belirtti. Gizli tanık ifadesinde, "Doğulu bu paraların bir kısmını İmamoğlu'nun kasası Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaşırdı. Bir kısmını Ata adlı kişiye gönderirdi" dedi.
KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin test sonuçları çıkmıştı. Soruşturma sürerken iki ismin savcılık ifadelerine ulaşıldı.
İDDİALARI YANITLADI
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğulu'nun ifadesinde, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim" dediği kaydedildi.
CHP'li belediyelerde sahne aldığı ya da yüksek ücretler aldığı yönündeki iddiaları reddeden Doğulu, ayrım yapmadan farklı belediyelerin etkinliklerinde yer aldığını söyledi.
Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari olduğunu ve organizasyon hizmetleri kapsamında yürütüldüğünü, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli şahsı tanımadığını iddia etti. Beren Saat ise savcılık ifadesinde hayatında hiç uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi.
GİZLİ TANIK: PARALAR PAYLAŞILIYOR
Dosyada yer alan gizli tanık beyanında, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirlerine ilişkin itiraflarda bulundu. Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını belirten tanık, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır. Bu paraların bir kısmı bazen torbada bazen de bavulda Ata isimli kişiye gelir" dedi.
UYUŞTURUCU KULLANIYORLAR
Gizli tanık ayrıca çiftin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti. "LİLYUM 03" kod adlı başka bir gizli tanığın Kenan Doğulu'nun Bodrum'da Caressa Otel'de sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiğini, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu ve Beren Saat'in yakın çevresinden isimlerin katıldığına yönelik iddiasına da yanıt veren Doğulu, birçok otelde sahne aldığını dile getirdi.
Haber: Deniz Yusufoğlu