İrfan Can’da mutlu son

Sözleşmesi sezon sonunda Fenerbahçe ile bitecek İrfan Can Kahveci'nin durumunda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler milli yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. İrfan Can Kahveci'nin 3 yıllık imzayı attığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan Kahveci; 30 gol attı ve 29 asist yaptı. İrfan Can; 2020-2021 devre arasında Başakşehir'den F.Bahçe'ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.