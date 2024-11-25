SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İrfan Can'da mutlu son

Fener, İrfan Can’la sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun 3 yıllık kontrata imza attığı ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
İrfan Can’da mutlu son

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sözleşmesi sezon sonunda Fenerbahçe ile bitecek İrfan Can Kahveci'nin durumunda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler milli yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. İrfan Can Kahveci'nin 3 yıllık imzayı attığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan Kahveci; 30 gol attı ve 29 asist yaptı. İrfan Can; 2020-2021 devre arasında Başakşehir'den F.Bahçe'ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi
Türk Telekom
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
Oteller ünlü isimlerin servet değerindeki sahne ücretlerine isyan etti!
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
SON DAKİKA