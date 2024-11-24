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G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk F.Bahçe’ye göndermede bulundu!

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, ”Ligin artık bu kadar erken çivisinin çıkmasını beklemiyorduk” diyerek F.Bahçe’ye göndermede bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk F.Bahçe’ye göndermede bulundu!

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Ligin artık bu kadar erken çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Çok da haklılar bir takımla daha 12. haftada 10 puan fark olunca belki hakikaten Osimhen de herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum" dedi.

Metin Öztürk, "Kayseri'de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git!" diye konuştu. Öztürk'ün açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirdi.

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