Giovanni van Bronckhorst’tan oyuncuları ile kritik konuşma!

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Göztepe maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedeflediği aktarıldı. Siyah-Beyazlılar zirvenin 10 puan uzağında kalmanın moral bozukluğunu gidermek için Göztepe maçını iple çekiyor. Takımın son dönemde oyun olarak düşüşte olması en çok tecrübeli çalıştırıcıyı rahatsız ediyor. Galatasaray ve Kasımpaşa'ya yenilen Kartal'da Başakşehir beraberliği ile gerileme dönemi başlamıştı. 49 yaşındaki teknik adamın hücum tarzını değiştireceği ve daha baskılı bir oyun kurmayı amaçladığı belirtildi. Hollandalı hocanın öğrencileri ile Göztepe maçı öncesi yaptığı zirvede "Yeniden galibiyet serimize başlayalım. Sezonun başındaki günlerimize geri dönmeliyiz. G.Saray ve Fener'in gerisinde kaldık" dediği öğrenildi.