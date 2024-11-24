Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan maç sonrası önemli açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 90 dakikayı değerlendirdi. Kayserispor maçına ilişkin Mourinho, "Gol yedik ve bunun sebebi yaptığımız top kayıplarıydı. Oyun kurulumunda bazı zamanlar başarılı değildik. Kornerden kötü bir gol yedik. 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak bakıyorum" dedi.

ÇOK HOŞUMA GİTMEDİ!

Tecrübeli hoca "Ben her gün Türk futboluna adapte olmaya çalışıyorum. Bugün oynadığımız maça güçlü başladık. Devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik. Maç 3-2 olarak ortaya geldi. Bu çok hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı. Mourinho, Metin Öztürk'ün penaltı ile ilgili sözlerine de yant vererek, "Galatasaray'ın maçlarında hep mantıksız ve garip şeyler var. Mesela rakibin sınırdaki 3 oyuncusu cezalı oluyor" dedi.

TALISCA'YI BİLMİYORUM

Mourinho, "Talisca ile ilgili bir bilgim yok. Bir futbolcu gelecekse takımdaki isimlerden daha kaliteli olmadı. Şu an tek düşüncem futbolcularımı geliştirmek" dedi.



RONALDO BENİM İÇİN GELEBİLİR!

Portekizli çalıştırıcı "Cristiano Ronaldo belki bir gün özel jetine atlayıp eski arkadaşı olan Jose Mourinho'yu görmeye gelebilir" ifadelerini kullandı.