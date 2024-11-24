Fenerbahçe, Kayserispor karşısında gol olup yağdı!

Fener yine farka koştu. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor deplasmanında 6-2 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. 5. dakikada Kanarya penaltı kazandı. 7. dakikada Tadic penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 15'te sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş çıkaran Oğuz Aydın farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 26. dakikada bir kez daha sahne alan genç yıldız Fenerbahçe'yi rahatlattı:

2-3. 43. dakikada Djiku ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsınca devre 1-3 sona erdi. 56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşu ağlara gitti: 2-3. 63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin şık bir plase ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 2-4. 85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic çok sert ve düzgün vurdu: 2-5. 88. dakikada Fenerbahçe'nin 6. golü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.



MÜTHİŞ SERİ 26 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 26 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 21 maçta rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.



GOL OLUP YAĞIYOR

Fenerbahçe Süper Lig'de son 3 haftada rakip filelere tam 13 gol bıraktı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a 3, Sivasspor ve Kayserispor'a ise 6 gol attı. Bu süreçte kalesinde 4 gol gördü.



DIŞARIDA ÇOK BAŞKA

Kayserispor deplasmanını da boş geçmeyen Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçının 5'inde skor katkısı verdi. Sırp yıldız, ligde 7 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.



20 GÜN SONRA GOL KATKISI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Trabzonspor maçından sonra ilk kez gol katkısında bulundu. 3 Kasım'da Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçında da asist yaptı. Fred, Süper Lig'de 5 asist, 3 asistle mücadele ediyor.



FENER'DE BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Kayseri deplasmanında büyük şanssızlık yaşayan ve kendi kalesine gol atan Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Fener, son 3 sezonda kendi kalesine hiç gol atmamıştı. Bu sezon ise 2 kez kendi kalesine gol attı. Dün de Djiku bu talihsizliği yaşadı.