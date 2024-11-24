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Fenerbahçe, Kayserispor karşısında gol olup yağdı!

Fener, 7’de Tadic (pen.) ile öne geçerken, 15 ve 26’da Oğuz ağları 2 kez sarstı. Kayseri 43’te Djiku (k.k) ve 56’da Kolovetsios ile umutlansa da 63’de En Nesyri, 85’te Kostic ve 88’de Szymanski adeta şov yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında gol olup yağdı!

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Fener yine farka koştu. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor deplasmanında 6-2 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. 5. dakikada Kanarya penaltı kazandı. 7. dakikada Tadic penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 15'te sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş çıkaran Oğuz Aydın farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 26. dakikada bir kez daha sahne alan genç yıldız Fenerbahçe'yi rahatlattı:

2-3. 43. dakikada Djiku ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsınca devre 1-3 sona erdi. 56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşu ağlara gitti: 2-3. 63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin şık bir plase ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 2-4. 85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic çok sert ve düzgün vurdu: 2-5. 88. dakikada Fenerbahçe'nin 6. golü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.

MÜTHİŞ SERİ 26 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 26 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 21 maçta rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.

GOL OLUP YAĞIYOR
Fenerbahçe Süper Lig'de son 3 haftada rakip filelere tam 13 gol bıraktı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a 3, Sivasspor ve Kayserispor'a ise 6 gol attı. Bu süreçte kalesinde 4 gol gördü.

DIŞARIDA ÇOK BAŞKA
Kayserispor deplasmanını da boş geçmeyen Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçının 5'inde skor katkısı verdi. Sırp yıldız, ligde 7 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

20 GÜN SONRA GOL KATKISI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Trabzonspor maçından sonra ilk kez gol katkısında bulundu. 3 Kasım'da Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçında da asist yaptı. Fred, Süper Lig'de 5 asist, 3 asistle mücadele ediyor.

FENER'DE BÜYÜK ŞANSSIZLIK
Kayseri deplasmanında büyük şanssızlık yaşayan ve kendi kalesine gol atan Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Fener, son 3 sezonda kendi kalesine hiç gol atmamıştı. Bu sezon ise 2 kez kendi kalesine gol attı. Dün de Djiku bu talihsizliği yaşadı.

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