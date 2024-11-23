TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan gündeme dair açıklamalar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yabancı hakem istemelerine değinen Hacıosmanoğlu "Hakemlerimize gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



ROMA'YI REDDETTİ

Montella'nın Milli Takım'da geleceğini değerlendiren TFF Başkanı "Ben kendisine onunla çalışmak istediğimi söyledim. Roma'nın teklifini reddedip devam etme kararı aldı" dedi.