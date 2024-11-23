Süper Lig dünyanın en iyi 20 ligi arasında 18. sırada yer aldı

Dünyanın en iyi futbol ligleri her zaman futbolseverlerin merak ettiği bir konu. Spor verilerini analiz eden ve istatistikler toplayan Opta, dünyanın en güçlü futbol liglerini belirlemek için sıralama yaptı.

Öte yandan Süper Lig'in dünyanın en iyi 20 ligi arasında 18. sırada bulunması Türk futbolundaki acı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bu prestijli listeye giren 20 ligden 16'sı Avrupa'dan seçilirken Türkiye'nin ise 76 puan reytingi bulunuyor. Buradaki asıl amaç ise Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen liglerinin; performans, kalite, rekabet düzeyi ve oyuncu kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirilmesi.

Tabloda Süper Lig'in geride kalması ise oynanan oyun kalitesinin nedeni olarak gösterildi. Özellikle transferlere harcanan paralar ve Avrupa'daki takımların gerisinde kalınması eleştiri konusu olarak öne çıkıyor. Premier Lig 87.9 puan reyting alarak sıralamada zirvede yer alıyor. Arkasından; Serie A- 86.2 puan, Bundesliga- 86.2 puan, La Liga- 85.1 puan, Ligue 1-85.1 puanla ilk 5'i oluşturuyor.