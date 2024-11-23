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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı konuk edecek!

A Milliler, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025’te Macaristan’ı konuk edecek. Rövanş ise 23 Mart’ta deplasmanda oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı konuk edecek!

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UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin, A/B Ligi play-off turunda yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi play-off turları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Uluslar Ligi A/B Ligi play-off çeyrek finalinde Türkiye, Macaristan ile eşleşti.

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak. Son maçında Karadağ'a kaybeden Milliler, A Ligi'ne yükselme şansını kaybetmiş ve play-off turuna kalmıştı. A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.

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