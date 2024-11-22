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Kartal'ın rotası Young Boys

Siyah-Beyazlılar’ın hedefinde 21 yaşındaki sol bek Jaouen Hadjam ve sağ kanat 25 yaşındaki Joel Monteiro var. İki yıldız için de tüm ekonomik için şartlar zorlanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Kartal’ın rotası Young Boys

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Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon Galatasaray'a karşı mücadele eden İsviçre temsilcisi Young Boys'un 2 yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Beşiktaş, Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeni bir hamle daha yapacak.

Ayrıca ismi Galatasaray ile anılan sağ kanat oyuncusu Joel Monteiro da Beşiktaş'ın hedefinde olan bir başka oyuncu. 25 yaşındaki İsviçreli yıldız için de şartlar zorlanacak. Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un iki oyuncuya da onay verdiği öğrenildi. Monteiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Hadjam'ın ise Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Beşiktaş, iki oyuncuyu da uygun bir bonservis ücretiyle transfer edip kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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