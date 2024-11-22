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Fenerbahçe'den mecburi rotasyon

Fenerbahçe yarınki Kayserispor maçında mecburi rotasyon yapacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Fenerbahçe’den mecburi rotasyon

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Fenerbahçe yarınki Kayserispor maçında mecburi rotasyon yapacak. Portekizli çalıştırıcı ligdeki son Sivas maçına; Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri 11'i ile başlamıştı. Orta sahada yine Fred'e şans vermeyecek olan Portekizli hoca yarın da bu kararını sürdürecek. Çağlar'ın ve Djiku'nun sakatlıklarından dolayı zorunlu olarak tek değişiklik yapılacağı gelen bilgiler arasında. Defans hattında ise Becao sahada olacak.

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