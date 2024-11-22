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Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu

G.Saray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Sport1'e açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarını özlediğini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu

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G.Saray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Sport1'e açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarını özlediğini söyledi. Fransız sağ bek, "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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