Trump'tan Külliye'de açıklama: İran nükleere sahip olmamalı! İspanya'yı da hedef aldı: "Konuşmak istemiyorum"
ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapıyor. İran konusunda konuşan Trump, "İran nükleere sahip olmamalı" dedi. İspanya'yı da hedef alan Trump, "İspanya ile konuşmak istemiyorum" dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapıyor. İran konusunda konuşan Trump, "İran nükleere sahip olmamalı" dedi.
"İRAN NÜKLEERE SAHİP OLMAMALI"
İran'ı dün geceki saldırılarda çok sert şekilde vurduklarını söyleyen Trump "İran nükleere sahip olmamalı" dedi.
İSPANYA'YI DA HEDEF ALDI
İspanya'yı da hedef alan Trump, "İspanya ile konuşmak istemiyorum" dedi.
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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel