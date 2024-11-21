Acil 9 numara aranıyor!

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella forvetsiz oyunu tercih etmesi nedeniyle çok tartışılyor. Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'nde son oynanan 19 maçta kadroya çağırdığı Cenk Tosun, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir, Semih Kılıçsoy ve Halil Dervişoğlu'na toplam 634 dakika şans tanıdı.

9 DAKİKA OYNADI

Söz konusu 9 numaralar arasında en fazla süreyi alan 230 dakika ile Umut Nayir olurken en az süreyi ise 9 dakika ile Semih Kılıçsoy aldı. İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı görüşmede forvet tercih etmemesinin kadrodaki isimlerin yetersiz ve formsuzluğundan kaynaklandığını dile getirdiği ifade ediliyor. Hatta Porto'dan Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki Deniz Gül'ün de davet edilme amacının rotasyondaki kaliteyi artırmak olduğu da gelen haberler arasında.

PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİMİZ YARIN BELLİ OLACAK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci sırada bitiren A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ni yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile play-off'ta karşılaşacak. Play-off kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta oynanacak.