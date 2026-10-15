UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bordo-mavili taraftarlar akın etti! Muhammed Salah'ın ablası Trabzon yolcusu mu?

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, sadece yeşil sahalarda değil ticaret ve moda dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavili taraftarların gösterdiği yoğun sevgi, Mısırlı yıldızın Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına yöneldi. Türkiye'den gelen sipariş patlamasının ardından Trabzonlu girişimciler, ünlü tasarımcıya mağaza açması için ortaklık teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bordo-mavili taraftarlar akın etti! Muhammed Salah'ın ablası Trabzon yolcusu mu?

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve attığı gollerle bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Muhammed Salah'ın rüzgarı ailesine de yansıdı. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, dünyaca ünlü futbolcunun başarısı, Mısır'da moda dünyasında faaliyet gösteren ablası Rabab Salah'ın hayatında dönüm noktası oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, ailesinin ticari hayatında da yeni bir dönemin kapılarını araladı.Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, ailesinin ticari hayatında da yeni bir dönemin kapılarını araladı.

TÜRK MÜŞTERİLERDEN SİPARİŞ YAĞMURU

Kendi adını taşıyan giyim markası RS - RABAB SALAH ile tanınan Mısırlı ünlü moda tasarımcısı, abisinin Trabzonspor forması giymesinin ardından Türk hayranlarının markasına akın etmesiyle karşılaştı.

Muhammed Salah'ın moda tasarımcısı ablası Rabab Salah, Türk müşterilerden gelen yoğun siparişlerle sosyal medyanın gündemine oturdu.Muhammed Salah'ın moda tasarımcısı ablası Rabab Salah, Türk müşterilerden gelen yoğun siparişlerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bordo-mavili taraftarların Salah Ailesi'ne duyduğu derin sevgi bağı neticesinde, markanın internet sitesine Türkiye'den gelen alışveriş talepleri katlanarak arttı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rabab Salah, siparişleri yetiştirmekte zorlandığı anlar yaşadı.

Bordo-mavili taraftarların Salah ailesine duyduğu sevgi, Mısırlı yıldızın ablasının markasına olan ilgiyi katbekat artırdı.Bordo-mavili taraftarların Salah ailesine duyduğu sevgi, Mısırlı yıldızın ablasının markasına olan ilgiyi katbekat artırdı.

Karadeniz insanının bu ani ve büyüleyici sevgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rabab Salah'ın, Trabzon'daki girişimcilerden mağaza açması veya ortaklık teklifleri aldığı öğrenildi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

Karadeniz'in futbola olan tutkusunu abisinden dolayı yakından takip eden başarılı tasarımcının, bu yoğun ilgi mağaza teklifi karşısında hem şaşkın hem de son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Salah şimdi teklifleri değerlendiriyor.

Yelda Süren ile evliliğini tek celsede bitirmişti: Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi
SONRAKİ HABER

Burak Elmas ve Tuğçe Koçak ilk kez görüntülendi

 Esra Bilgiç yeni yaşına aşkla girdi! Faruk Sabancı'nın doğum günü paylaşımı olay oldu
ÖNCEKİ HABER

Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününe özel paylaşım
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler