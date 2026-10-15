Karadeniz insanının bu ani ve büyüleyici sevgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rabab Salah'ın, Trabzon'daki girişimcilerden mağaza açması veya ortaklık teklifleri aldığı öğrenildi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

Karadeniz'in futbola olan tutkusunu abisinden dolayı yakından takip eden başarılı tasarımcının, bu yoğun ilgi mağaza teklifi karşısında hem şaşkın hem de son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Salah şimdi teklifleri değerlendiriyor.