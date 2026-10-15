Bordo-mavili taraftarlar akın etti! Muhammed Salah'ın ablası Trabzon yolcusu mu?
Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, sadece yeşil sahalarda değil ticaret ve moda dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavili taraftarların gösterdiği yoğun sevgi, Mısırlı yıldızın Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına yöneldi. Türkiye'den gelen sipariş patlamasının ardından Trabzonlu girişimciler, ünlü tasarımcıya mağaza açması için ortaklık teklifinde bulundu.
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve attığı gollerle bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Muhammed Salah'ın rüzgarı ailesine de yansıdı. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, dünyaca ünlü futbolcunun başarısı, Mısır'da moda dünyasında faaliyet gösteren ablası Rabab Salah'ın hayatında dönüm noktası oldu.
TÜRK MÜŞTERİLERDEN SİPARİŞ YAĞMURU
Kendi adını taşıyan giyim markası RS - RABAB SALAH ile tanınan Mısırlı ünlü moda tasarımcısı, abisinin Trabzonspor forması giymesinin ardından Türk hayranlarının markasına akın etmesiyle karşılaştı.
Bordo-mavili taraftarların Salah Ailesi'ne duyduğu derin sevgi bağı neticesinde, markanın internet sitesine Türkiye'den gelen alışveriş talepleri katlanarak arttı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rabab Salah, siparişleri yetiştirmekte zorlandığı anlar yaşadı.
Karadeniz insanının bu ani ve büyüleyici sevgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rabab Salah'ın, Trabzon'daki girişimcilerden mağaza açması veya ortaklık teklifleri aldığı öğrenildi.
Karadeniz'in futbola olan tutkusunu abisinden dolayı yakından takip eden başarılı tasarımcının, bu yoğun ilgi mağaza teklifi karşısında hem şaşkın hem de son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Salah şimdi teklifleri değerlendiriyor.
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