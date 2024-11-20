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Savunma hattı evlere şenlik

Ay- Yıldızlılar grupta 1 golü bulunan Karadağ’dan 73 dakikada 3 gol yedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Savunma hattı evlere şenlik

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Türkiye Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olarak A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. A Mlli Takım'ın savunmada yaptığı hatalar dikkat çekti. Yediğimiz ilk golde Emirhan'ın topa müdahale edememesi sonucu topu ağlarından çıkardı. Orta sahada da zeminin ağır olmasından dolayı ayakta kalmakta zorlanan Millier rakibine çok net pozisyonlar verdi. 2. golde de Kristovic'i durduramayan Ay-Yıldızlılar'ın savunma hataları 2. yarı da devam etti. Karadağ ikinci yarıda çok fazla hücum edemese de 79'da yine Krstovic 3. kez fileleri havalandırdı.

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