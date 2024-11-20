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Milli takım her şeyden önce gelir

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Milli takım her şeyden önce gelir

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı EuroBasket 2025 eleme maçlarını kazanacağına inandığını belirterek turnuvada hedeflerini en üst seviyede tutmaya devam edeceklerini söyledi. Macaristan karşılaşmaları öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarı dileyen Türkoğlu "Milli Takım her şeyden önce gelir. Cuma ve pazartesi günleri Macaristan ile iki maçımız var. Bu tip maçlar bizim bakış açımızı her zaman farklı noktaya getirmiştir. İnşallah önce burada daha sonra da Macaristan'da oynayacağımız iki maçı da kazanacağız. Hedeflerimiz her zaman üst seviye olacak" dedi.

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