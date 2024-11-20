En-Nesyri durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri performansıyla göz dolduruyor. Yıldız golcü Sarı- Lacivertiler ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta; 5 gol ve 2 asist yaptı. Tecrübeli santrfor bu süreçte Kanarya ile; M. United, Bodrum FK ve AZ Alkmaar filelerini havalandırdı. En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Lesotho ve Gabon'a karşı gol sevinci yaşadı. Bu süreçte 1,88'lik forvet, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında da asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan En-Nesyri için sürpriz ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Suudi Arabistan basını; futbolcunun Al Nassr'a gideceğini öne sürmüştü. Haberde Körfez ekibinin 32 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.