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Diatta önerisi

Senegalli kanat Krepin Diatta menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildi. Monaco’da oynayan futbolcunun transfer ihtimali Van Bronckhorst’un kararı doğrultusunda netleşecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Diatta önerisi

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Monaco'da oynayan Krepin Diatta menajerler tarafından sezon sonu için Beşiktaş'a önerildi. Kanat bölgesinde; hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan Kartal'da son sözü Van Bronckhorst söyleyecek. Gio, "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada" diyerek ateşi yakmıştı. Hollandalı hocanın kararı doğrultusunda Siyah- Beyazlı yöneticiler devre arasında transfer teklifi yapabilir. 25 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli kanat hem fiziksel; hem de teknik açıdan oldukça yetenekli. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programında kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor. 1.75 boyunda olan Diatta, Senegal Milli Takımı formasını 42 kez terletti. Monaco ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcunun değeri ise 12 milyon Euro.

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