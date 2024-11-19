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Mourinho'dan Fati'ye veto

Marca’nın haberine göre, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Ansu Fati’yi veto ettiği belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Mourinho’dan Fati’ye veto

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Yaz transfer döneminde de adı F.Bahçe ile anılan ve Barcelona'da istediği süreyi bulamayan Ansu Fati transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki oyuncuya sezonun ikinci yarısında önemli bir rol verme vaadiyle ikna etmeye çalıştığı ve kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı iddia edilmişti. Kanat mevkiinde Mourinho'nun elini kolaylaştıracağı ve Portekizli çalıştırıcının Fati'yi takımında görmek istediği bilgisi aktarılırken bu iddialar yalanlandı. İspanyol medyasından Marca'nın haberine göre, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fati'yi veto ettiği belirtildi. Eski performansından uzak kalan genç yıldıza ilginin azaldığı ifade edildi.

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