Memura-emekliye farklı zam

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek. Bu oran memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık zammına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı olacak.

4 ANKET 4 TAHMİN

Şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.06, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 artış oluştu. Gözler kalan 2 veriye çevrilirken, enflasyon tahminleri zam oranına ilişkin ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu enflasyon tahmini, 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 15.45, memurların ve memur emeklilerinin zammının da yüzde 4.95 farkla yüzde 11.25 olabileceğini ortaya koymuştu. Enflasyona ilişkin 4 farklı anket de bulunuyor. Bu anketlere göre 4 farklı oran ortaya çıkıyor:

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle gerçekleştirilen son ankete göre, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 43.5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı da bu tahmine göre yüzde 4.58 enflasyon farkıyla yüzde 10.86'ya ulaşacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 463 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 498 liraya yükselecek.

AA FİNANS ANKETİ: 16 ekonomistin katılımıyla yapılan AA Finans'ın son anketinde 2024 sonu enflasyon tahmini 44.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.63 olabilecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5.12 enflasyon farkıyla yüzde 11.43 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 686, memur emeklilerinde 19 bin 598 lira olacak.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette de 2024 sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.21 oldu. Bu tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42'ye ulaşabilecek. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'ü, zam oranı yüzde 12.19'u bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 984, memur emeklilerinde 19 bin 732 lirayı aşacak.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: En yeni anket Merkez Bankası'ndan geldi. Ekonomistlerle yapılan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 enflasyonu yüzde 44.81 olarak tahmin edildi. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09 seviyesinde bekleniyor. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.54 enflasyon farkıyla yüzde 11.87'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 859, memur emeklilerinde 19 bin 675 liraya ulaşacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.