Montella gösterdiği performans ile alkış topluyor

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella geldiğinden bu yana oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla milli takımda fark yaratmayı başardı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Türkiye EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Galler'in olduğu gruptan tarihinde ilk kez lider çıkmayı başardı.

Milli takım Hırvatistan'a karşı ilk deplasman galibiyetini de Montella yönetiminde aldı. Milli Takımımız, İtalyan hoca yönetimde EURO 2024'te de Portekiz'in ardından grupta ikinci olarak son 16'ya kalmıştı. Bu turda da Avusturya'yı yenen millier çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Uluslar B Ligi'nde de son maç öncesi 11 puanla lider durumda bulunan Türkiye deplasmanda Karadağ'ı yenmesi durumunda A Ligi'ne yükselecek. Galler-İzlanda maçının skoruna göre beraberlik bile yetecek. Montella yönetiminde başarılı bir performans sergileyen ve kazanma alışkınlığını yeniden edinen Türkiye, İtalyan hoca önderliğinde yeni başarılara imza atacak gibi görünüyor.