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Kartal Fener'in serisini bitirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah- Beyazlılar 2-0 kazandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Kartal Fener’in serisini bitirdi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah- Beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Siyah- Beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler ise 24 puanda kaldı.

Kartal galibiyet serisini 6 maça çıkartırken bu sezonki tüm maçlarını kazanan Kanarya'nın 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amed'i ağırlayacak.

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