Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ateşkese rağmen devam ederken sosyal medya platformları da siyonist propagandanın büyük bir parçası olarak harelet ediyor.
SİYONİST ZULME YOUTUBE PERDESİ
Instagram ve Facebook gibi platformlar İsrail'in suçlarının ifşa edildiği paylaşımları kaldırırken benzer bir skandala YouTube da imza attı.
YOUTUBE YÜZLERCE VİDEOYU SİLDİ
YouTube'un, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı.
The Intercept'in haberine göre, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor.
Bu kapsamda YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içeriği ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.
Yaklaşık 2,5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü gösteren bir video araştırması, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video da dahil olmak üzere en az 700 video içeriğini sildi.
YouTube ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını platformdan kaldırdı.
Öte yandan, kapatılan Filistinli grupların YouTube kanallarında, sivillerin öldürülmesi de dahil olmak üzere, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği olayları belgeleyen ve vurgulayan, saatlerce süren görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor.