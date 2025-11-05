Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi

Al-Haq sözcüsü, YouTube'un önceden uyarıda bulunmadan bir insan hakları örgütünün hesabını kapatmasını, ciddi bir ilke ihlali, insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından endişe verici bir gerileme olarak nitelendirerek, "ABD yaptırımları, Filistin'deki hesap verebilirlik çalışmalarını engellemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için kullanılıyor. Bu, Filistinlilerin sesini daha da susturmak için bu tür önlemler altında hareket eden platformlar üzerinde de dalga etkisi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YOUTUBE'UN BU HAMLESİ FAİLLERİ KORUYOR" 3 Ekim'de YouTube kanalı silinen Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq grubunun bir sözcüsü, YouTube'dan "içeriğin kurallarını ihlal ettiği" yönünde bir mesaj aldıklarını ve hemen hesaplarının kapatıldığını söyledi.

YouTube Sözcüsü Boot Bullwinkle, The Intercept'e söz konusu "sansür" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Google, (ABD'de) geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin 'Gazze'deki en eski insan hakları örgütü' olarak tanımladığı Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) de yaptığı açıklamada, YouTube'un bu hamlesinin "failleri hesap verebilirlikten koruduğunu" ifade etti.

Grubun uluslararası savunuculuk görevlisi ve hukuk danışmanı Basel al-Sourani, YouTube'un PCHR'nin hesabını kapatma kararını eleştirerek, "YouTube, tüm çalışmalarımızın Filistin halkına karşı işlenen suçlar hakkında, özellikle 7 Ekim'de başlayan soykırımdan bu yana gerçeklere ve kanıtlara dayalı raporlar sunmak olduğunu belirtmeme rağmen topluluk kuralları politikasına uymadığımızı söyledi." dedi.

SAVAŞ SUÇLARININ KANITLARI KAMUOYUNDAN UZAKLAŞTIRILIYOR

Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Direktörü Sarah Leah Whitson, yaptığı açıklamada, YouTube'nin söz konusu eyleminin sansür olduğunu belirterek, "Filistinli insan hakları örgütlerinin paylaştığı bilgilerin bir şekilde yaptırımları ihlal ettiğini iddia etmek gerçekten zor. Bu Filistinli örgütlerin keyfi olarak belirlenmesine boyun eğip onları sansürlemek hayal kırıklığı yaratıcı ve oldukça şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

New York merkezli sivil toplum kuruluşu Anayasal Haklar Merkezi'nden avukat Katherine Gallagher de "YouTube'un, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına ilişkin kanıtları kamuoyunun gözünden uzaklaştırmak için (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin gündemini desteklemesi skandal." değerlendirmesinde bulundu.