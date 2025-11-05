PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi

Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk 50 binden fazla Filistinli İsrail’in saldırılarında katledilirlen sosyal medya devleri de bu soykırımı perdelemeye çalışıyor. Son olarak YouTube, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da işlediği savaş suçlarını belgeleyen yüzlerce videoyu ve Filistinli insan hakları örgütlerinin hesaplarını sildi. Bu sansür, Siyonist propagandayı koruma ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarını gizleme amacı taşıyor...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ateşkese rağmen devam ederken sosyal medya platformları da siyonist propagandanın büyük bir parçası olarak harelet ediyor.

SİYONİST ZULME YOUTUBE PERDESİ
Instagram ve Facebook gibi platformlar İsrail'in suçlarının ifşa edildiği paylaşımları kaldırırken benzer bir skandala YouTube da imza attı.

YOUTUBE YÜZLERCE VİDEOYU SİLDİ
YouTube'un, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı.

The Intercept'in haberine göre, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor.

Bu kapsamda YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içeriği ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.

Yaklaşık 2,5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü gösteren bir video araştırması, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video da dahil olmak üzere en az 700 video içeriğini sildi.

YouTube ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını platformdan kaldırdı.

Öte yandan, kapatılan Filistinli grupların YouTube kanallarında, sivillerin öldürülmesi de dahil olmak üzere, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği olayları belgeleyen ve vurgulayan, saatlerce süren görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor.

YouTube Sözcüsü Boot Bullwinkle, The Intercept'e söz konusu "sansür" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Google, (ABD'de) geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusuna saldırı düzenledi (Fotoğraf: AA)İsrail ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusuna saldırı düzenledi (Fotoğraf: AA)

"YOUTUBE'UN BU HAMLESİ FAİLLERİ KORUYOR"
3 Ekim'de YouTube kanalı silinen Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq grubunun bir sözcüsü, YouTube'dan "içeriğin kurallarını ihlal ettiği" yönünde bir mesaj aldıklarını ve hemen hesaplarının kapatıldığını söyledi.

Al-Haq sözcüsü, YouTube'un önceden uyarıda bulunmadan bir insan hakları örgütünün hesabını kapatmasını, ciddi bir ilke ihlali, insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından endişe verici bir gerileme olarak nitelendirerek, "ABD yaptırımları, Filistin'deki hesap verebilirlik çalışmalarını engellemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için kullanılıyor. Bu, Filistinlilerin sesini daha da susturmak için bu tür önlemler altında hareket eden platformlar üzerinde de dalga etkisi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin 'Gazze'deki en eski insan hakları örgütü' olarak tanımladığı Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) de yaptığı açıklamada, YouTube'un bu hamlesinin "failleri hesap verebilirlikten koruduğunu" ifade etti.

Grubun uluslararası savunuculuk görevlisi ve hukuk danışmanı Basel al-Sourani, YouTube'un PCHR'nin hesabını kapatma kararını eleştirerek, "YouTube, tüm çalışmalarımızın Filistin halkına karşı işlenen suçlar hakkında, özellikle 7 Ekim'de başlayan soykırımdan bu yana gerçeklere ve kanıtlara dayalı raporlar sunmak olduğunu belirtmeme rağmen topluluk kuralları politikasına uymadığımızı söyledi." dedi.

SAVAŞ SUÇLARININ KANITLARI KAMUOYUNDAN UZAKLAŞTIRILIYOR
Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Direktörü Sarah Leah Whitson, yaptığı açıklamada, YouTube'nin söz konusu eyleminin sansür olduğunu belirterek, "Filistinli insan hakları örgütlerinin paylaştığı bilgilerin bir şekilde yaptırımları ihlal ettiğini iddia etmek gerçekten zor. Bu Filistinli örgütlerin keyfi olarak belirlenmesine boyun eğip onları sansürlemek hayal kırıklığı yaratıcı ve oldukça şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

New York merkezli sivil toplum kuruluşu Anayasal Haklar Merkezi'nden avukat Katherine Gallagher de "YouTube'un, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına ilişkin kanıtları kamuoyunun gözünden uzaklaştırmak için (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin gündemini desteklemesi skandal." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basını itiraf etti: Googledan Metaya OpenAIdan WhatsAppa teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandıİsrail basını itiraf etti: Googledan Metaya OpenAIdan WhatsAppa teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı

