T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESASNO:2025/395+2025/396+2025/397+2025/398+2025/399+2025/400+2025/401+2025/402+2025/403+2025/404+2025/405+2025/406+2025/407+2025/408+2025/409+2025/409+2025/410+2025/411+2025/412+2025/413+2025/414+2025/415+2025/416+2025/417+2025/418+2025/419+2025/420 Esas sayılı dosyalarından, KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2025/395 Esas sayılı dosyasından davalı DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada 66 parsel sayılı taşınmazın 8.138,23 m² 'lik kısmında,

2025/396 Esas sayılı dosyasından davalı HAYDAR ENGİNSOY aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 227ada 18 parsel sayılı taşınmazın 671,19 m² 'lik kısmında,

2025/397 Esas sayılı dosyasından davalılar BERKAY GÜNDOĞDU,CENNET COŞKUN, EMEL GÜNDOĞDU SAVAŞERİ, FATMA TORUN, HANİFE GÜNDOĞDU URKAY,İBRAHİM GÜNDOĞDU ve NİLGÜN GÜNDOĞDU aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi, 249 ada 61 parsel sayılı taşınmazın 11.273,58 m² 'lik kısmında,

2025/398 Esas sayılı dosyasından davalılar BAHRİYE GÜN, HURİYE KUNDAKCI, MURAT ZOBACI ve ÜMMÜ KATLAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 216 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 307,00 m² 'lik kısmında,

2025/399 Esas sayılı dosyasından davalılar HALİL KARAMAN ve İSMAİL KARAMAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada 103 parsel sayılı taşınmazın 583,36 m² 'lik kısmında,

2025/400 Esas sayılı dosyasından davalı DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada 184 parsel sayılı taşınmazın 1.498,65 m² 'lik kısmında,

2025/401 Esas sayılı dosyasından BOZBAYLAR MERMER MADEN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 701,02 m² 'lik kısmında,

2025/402 Esas sayılı dosyasından davalı İLHAN BABADAĞ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 504 ada 84 parsel sayılı taşınmazın 218,79 m² 'lik kısmında,

2025/403 Esas sayılı dosyasından davalı BEKİR ŞİMŞEK aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 504 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 436,47 m² 'lik kısmında,

2025/404 Esas sayılı dosyasından davalılar ATİYE ERDEM, AYŞE SERİN,GÜLİZAR PEKER, İSMAİL PEKER, MUAMMER PEKER, MUHARREM PEKER, NEDİM PEKER ve YASEMİN BAŞKAYA aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi Karakova Mahallesi, 698 parsel sayılı taşınmazın 1381,92 m² 'lik kısmında,

2025/405 Esas sayılı dosyasından davalılar CENNET ELÇİN, MEHMET SOYCAN, VOLKAN SOYCAN ve YÜKSEL SOYCAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 234 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 1.854,43 m² 'lik kısmında,

2025/406 Esas sayılı dosyasından davalı FEVZİYE ÖZER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi, 8968 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 130,77 m² 'lik kısmında,

2025/407 Esas sayılı dosyasından davalı GÜLTEN YILMAZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 1.081,13 m² 'lik kısmında,

2025/408 Esas sayılı dosyasından davalı FATMA TUNCER aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi,Eldenizli Mahallesi, 222 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 3.738,78 m² 'lik kısmında,

2025/409 Esas sayılı dosyasından davalı CENNET KAHRAMAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, 222 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1.694,7 m² 'lik kısmında,

2025/410 Esas sayılı dosyasından davalı ABDİL METE, ABDİL SARI,AHMET HAKAY,ALİ SARI, ALİ SARI, ALİ ŞİMŞEK, CAHİDE KIRMACİ, CEMİLE BURAK,ELİF ULUGÜN, EROL DESTE, ERTAN DEMİRCİ, EŞE ULUGÜN,FADEN METE, FATMA EFE,GÜROL DAVARCI, HALİL DESTE, HALİL METE, HÜSEYİN DESTE, HÜSEYİN SARI,HÜSEYİN SARI,İBRAHİM SARI, İSA SARI, MEHMET DESTE, MEHMET KARACA,MEHMET SARI,MEHMET SALİH ÇELİKSOY,MENEKŞE ULUGÜN, MURAT AYDIN, MUSTAFA DESTE, MUSTAFA HAKAY, MUSTAFA SARI, MUSTAFA SELVİ,NASUH DESTE, NESLİHAN SARI, ÖMER HAKAY, RAMAZAN HAKAY, RAMAZAN METE, SULTAN KARADEMİR, YASİN ŞİMŞEK, ZEKİYE SARI, FATMA SARI, HÜSEYİN AYDIN, HÜSEYİN DESTE, UMMAHAN ŞİMŞEK, YUSUF KARLIOĞLU aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi, 165 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 82,66 m² 'lik kısmında,

2025/411 Esas sayılı dosyasından davalılar OSMAN ÖZDİN ve SIDIKA GÖKNAR aleyhine Denizli ili, Pamukkaleİlçesi, Kocadere Mahallesi, 225 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 2.111,33 m² 'lik kısmında,

2025/412 Esas sayılı dosyasından davalılar Halil ÇELİK ve MÜBARE ŞENTÜRK aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, 225 ada 54 parsel sayılı taşınmazın 1.441,91 m² 'lik kısmında

2025/413 Esas sayılı dosyasından davalı CENNET ÖZBAY aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi 234 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 2.315,69 m² 'lik kısmında,

2025/414 Esas sayılı dosyasından davalılar ADEM ÖZDEMİR, ARZU TARIMER, ASLI SERBES, AYŞE BULUT, AYŞE ÖZDEMİR, BİLAL ÖZDEMİR, CENNET ATİK, CENTTE ÖZDEMİR, HACER YILMAZ, HAMZA ÖZDEMİR, HASAN KUZU, HÜLYA ENGİNSOY, MURAT ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZDEMİR, OSMAN ÖZDEMİR 829053473418, OSMAN ÖZDEMİR 2907447278, ÖMER KUZU, ÖMER ÖZDEMİR 29056473354, ÖMER ÖZDEMİR 29044473700,ŞÜKRAN ZÖNGÜR aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi,Kocadere Mahallesi 201 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 10.265,77 m² 'lik kısmında,

2025/415 Esas sayılı dosyasından davalı GÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDALERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 241 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 3.905,37 m² 'lik kısmında,

2025/416 Esas sayılı dosyasından davalılarABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, GÜLSÜM ALTUN, HASAN KAHYAOĞLU, İSA KAHYAOĞLU, MESUT TÜRKOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN, SÜLEYMAN KİPRİT, CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ, DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada 83 parsel sayılı taşınmazın 1.869,87 m² 'lik kısmında,

2025/417 Esas sayılı dosyasından davalı ÇETİN ÖZER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi, 8968 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 178,79 m² 'lik kısmında,

2025/418 Esas sayılı dosyasından davalı ERDAL ÖZDEMİR aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karakova Mahallesi,191 parsel sayılı taşınmazın 3.850,00 m² 'lik kısmında,

2025/419 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET AKIN ve MUSTAFA ÇOCUĞU ÜMMÜ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 213 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1.032,85 m² 'lik kısmında,

2025/420 Esas sayılı dosyasından davalılar BERKAY GÜNDOĞDU, CENNET COŞKUN, EMEL GÜNDOĞDU SAVAŞERİ, FATMA TORUN, HANİFE GÜNDOĞDU URKAY, İBRAHİM GÜNDOĞDU ve NİLGÜN GÜNDOĞDU aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi, 204 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 288,67 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 30.10.2025

