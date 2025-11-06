Danimarka’dan deepfake’e karşı yasa hamlesi: O içerikler kaldırılacak

Danimarka'da çok sayıda tanınmış kişi ile vatandaşın yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, taklit sesler ve deepfake videolar sonucu mağdur edilmesi üzerine ülkenin bu konuda somut adım atmaya hazır olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ilgili yasayı "Danimarka hükümetinin, deepfake aracılığıyla yayılan yanlış bilgilerle mücadele etmek için attığı en kapsamlı adım" olarak nitelendirdi.

Yapay zeka uzmanı Henry Ajder, Danimarka hükümetini tebrik ederek, "Tam da bu aralar insanların 'Deepfake'ten kendimi nasıl koruyabilirim?' soruları üzerine verdiğimiz cevaplar, daha çok 'Kendinizi internetten uzak tutun.' yönünde oluyor ancak bu da çok mümkün değil." diye konuştu.

Danimarkalı birçok tanınmış kişi de kendilerine ait olmayan görüntü ve içeriklerin sosyal medyada yer aldığını, bunlarla mücadelede daha etkin olunması gerektiğini belirtti.

Danimarka Hakları İttifakı da mevcut telif yasasının yeterli olmadığını ve değişiklikleri desteklediğini bildirdi.