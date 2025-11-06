Danimarka’dan deepfake’e karşı yasa hamlesi: O içerikler kaldırılacak

PODCAST CANLI YAYIN

Danimarka deepfake videolara karşı harekete geçti. Yapay zekayla üretilen deepfake görüntüler ve taklit seslere karşı yasal düzenleme hazırlıkları başladı. Yeni tasarıyla vatandaşlara kendi görselleri üzerinde telif hakkı tanınacak ve izinsiz paylaşılan içeriklerin kaldırılması talep edilebilecek.

Danimarka, vatandaşlarının haklarını korumak adına yapay zekayla üretilmiş deepfake videolarla mücadele etmek üzere yasa çıkartmayı planlıyor.

Danimarka'da çok sayıda tanınmış kişi ile vatandaşın yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, taklit sesler ve deepfake videolar sonucu mağdur edilmesi üzerine ülkenin bu konuda somut adım atmaya hazır olduğu belirtildi.

DEEPFAKE'E KARŞI HAMLE

Gelecek yıl önerilmesi beklenen yasa tasarısı kapsamında Danimarka vatandaşlarının kişisel özelliklerinin taklit edilmesi ve izinleri olmadan paylaşılmasını önlemek amacıyla telif hakkı yasasında değişime gidileceği bildirildi.

Yasa çerçevesinde vatandaşlara kendi görsellerine ilişkin telif hakkı verilmesi planlanırken bireylerin çevrim içi platformlarda izinleri olmadan paylaşılan içeriklerin kaldırılması yönünde talepte bulunabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, ilgili yasayı "Danimarka hükümetinin, deepfake aracılığıyla yayılan yanlış bilgilerle mücadele etmek için attığı en kapsamlı adım" olarak nitelendirdi.

Yapay zeka uzmanı Henry Ajder, Danimarka hükümetini tebrik ederek, "Tam da bu aralar insanların 'Deepfake'ten kendimi nasıl koruyabilirim?' soruları üzerine verdiğimiz cevaplar, daha çok 'Kendinizi internetten uzak tutun.' yönünde oluyor ancak bu da çok mümkün değil." diye konuştu.

Danimarkalı birçok tanınmış kişi de kendilerine ait olmayan görüntü ve içeriklerin sosyal medyada yer aldığını, bunlarla mücadelede daha etkin olunması gerektiğini belirtti.

Danimarka Hakları İttifakı da mevcut telif yasasının yeterli olmadığını ve değişiklikleri desteklediğini bildirdi.

