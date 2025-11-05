PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı

ABD’nin New York eyaletinde Müslüman Demokrat aday Zohran Mamdani’nin henüz resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesi İsrail’de gündem oldu. İsrail Gazze’de soykırım suçu işlerken Mamdani Filistin’e verdiği destekle biliniyor. İsrail basını ise seçimin New York’ta büyük bir değişimi işaret ettiğini vurguladı ve şimdiden Mamdani’yi hedef göstermeye başladı.

ABD'nin New York eyaletinde Demokrat aday Zohran Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi İsrail'de büyük yankı uyandırdı.

İSRAİL BASINI MAMDANI'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR

Filistin'e verdiği destekle bilinen Mamdani, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı." ifadeleri kullanmıştı. Zaferinin ardından İsrail basını Mammdi'yi hedef göstermeye başladı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu. Mamdani Filistin yanlısı duruşuyla biliniyor.

NEW YORK'TA DEVRİM

İsrail gazetesi The Times of Israel, "Aşırı solcu, İsrail karşıtı aday Zohran Mamdani New York belediye başkanlığı yarışını kazandı" başlığını kullandı ve Mamdani'nin zaferinin ABD'de büyük bir değişimi işaret ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Mamdani'nin zaferi, Diaspora'nın en büyük Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan ve nesillerdir Belediye Binası'nın desteğini alan New York'taki Yahudiler için büyük bir değişim anlamına geliyor. Belediye başkan adaylarının seçilebilmek için İsrail yanlısı olmaları gerektiği uzun zamandır kabul ediliyordu, ancak artık böyle değil.

İSRAİL İÇİN "KARA GÜN"

Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise Mamdani'nin zaferinin ardından New York'taki Yahudi gruplarının ortak bir bildiri yayımladığına dikkat çekti ve "Gruplar antisemitizmdeki artışla yüzleşmeye devam edecek" dedi.

SİYONİST YETKİLİLER RESMEN TEHDİT EDİYOR

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesinin "İsrail'i seven herkes için kara bir gün" olduğunu söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Erdan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Mammadi'yi antisemitik olmakla suçladı ve "Bu hepimiz için geleceğe dair büyük bir kırmızı bayraktır." dedi.

Mamdani'nin seçilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdan, "Bu, ABD için, New York Yahudileri için ve İsrail'i seven herkes için kara bir gündür." dedi.

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise New York'un simgesi olan Özgürlük Heykeli'nin boynu bükülmüş ve meşalesi sönmüş gibi gösteren bir yapay zeka fotoğrafını da kullandığı açıklamasında Mamdani'yi hedef aldı.

"Bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan şehir, anahtarlarını bir Hamas destekçisine devretti." Diyen Chikli, "İsrail dışında dünyanın en büyük Yahudi topluluğunun kalesi haline gelen bu yerin (New York) temellerini sarsıyor. New York, özellikle de Yahudi cemaati için bir daha asla eskisi gibi olmayacak. New York, Londra'nın içine düştüğü uçuruma gözleri açık bir şekilde yürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in mevcut BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da New York'taki Yahudi toplumunun liderleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti ve "Mamdani'nin kışkırtıcı sözleri bizi caydıramayacak." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU NEW YORK'A GELİRSE TUTUKLARIM"

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

Sunucunun, "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." diye karşılık verdi.

