İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı

ABD'nin New York eyaletinde Demokrat aday Zohran Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi İsrail'de büyük yankı uyandırdı.
İSRAİL BASINI MAMDANI'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR
Filistin'e verdiği destekle bilinen Mamdani, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı." ifadeleri kullanmıştı. Zaferinin ardından İsrail basını Mammdi'yi hedef göstermeye başladı.
Mamdani'den Filistin'e destek
Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu. Mamdani Filistin yanlısı duruşuyla biliniyor.
NEW YORK'TA DEVRİM
İsrail gazetesi The Times of Israel, "Aşırı solcu, İsrail karşıtı aday Zohran Mamdani New York belediye başkanlığı yarışını kazandı" başlığını kullandı ve Mamdani'nin zaferinin ABD'de büyük bir değişimi işaret ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Mamdani'nin zaferi, Diaspora'nın en büyük Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan ve nesillerdir Belediye Binası'nın desteğini alan New York'taki Yahudiler için büyük bir değişim anlamına geliyor. Belediye başkan adaylarının seçilebilmek için İsrail yanlısı olmaları gerektiği uzun zamandır kabul ediliyordu, ancak artık böyle değil.