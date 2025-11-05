İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı

Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise Mamdani'nin zaferinin ardından New York'taki Yahudi gruplarının ortak bir bildiri yayımladığına dikkat çekti ve "Gruplar antisemitizmdeki artışla yüzleşmeye devam edecek" dedi.

Mamdani'nin seçilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdan, "Bu, ABD için, New York Yahudileri için ve İsrail'i seven herkes için kara bir gündür." dedi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Erdan, İsrail'in Gazze 'deki soykırımına tepki gösteren Mammadi'yi antisemitik olmakla suçladı ve "Bu hepimiz için geleceğe dair büyük bir kırmızı bayraktır." dedi.

İsrail 'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesinin "İsrail'i seven herkes için kara bir gün" olduğunu söyledi.

Mamdani, EPA

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise New York'un simgesi olan Özgürlük Heykeli'nin boynu bükülmüş ve meşalesi sönmüş gibi gösteren bir yapay zeka fotoğrafını da kullandığı açıklamasında Mamdani'yi hedef aldı.

"Bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan şehir, anahtarlarını bir Hamas destekçisine devretti." Diyen Chikli, "İsrail dışında dünyanın en büyük Yahudi topluluğunun kalesi haline gelen bu yerin (New York) temellerini sarsıyor. New York, özellikle de Yahudi cemaati için bir daha asla eskisi gibi olmayacak. New York, Londra'nın içine düştüğü uçuruma gözleri açık bir şekilde yürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in mevcut BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da New York'taki Yahudi toplumunun liderleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti ve "Mamdani'nin kışkırtıcı sözleri bizi caydıramayacak." ifadesini kullandı.