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Buruk'tan Jelert'e izin yok

Galatasaray'ın 9 milyon Euro'ya transfer ettiği Elias Jelert henüz beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, Championship ekibi Norwich City'nin Danimarkalı ismi kadrosuna katmak istediğini ifade etmişti. Devre arası kiralanması gündemde olan futbolcunun transferine Okan Buruk'un engel olduğu öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Buruk’tan Jelert’e izin yok

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Galatasaray'ın 9 milyon Euro'ya transfer ettiği Elias Jelert henüz beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, Championship ekibi Norwich City'nin Danimarkalı ismi kadrosuna katmak istediğini ifade etmişti. Devre arası kiralanması gündemde olan futbolcunun transferine Okan Buruk'un engel olduğu öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcı sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takımda görmek istiyor. Jelert, Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil olduğu Beşiktaş derbisinde ilk kez geçer not almıştı.

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