Abdülkerim Bardakcı: Bu formayı taşımak gurur verici

Galler ile oynanan karşılaşmada sarı kart görerek Karadağ maçında cezalı duruma düşen Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli stoper, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyon da gördüğüm sarı kartla bir sonra ki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.