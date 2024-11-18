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Abdülkerim Bardakcı: Bu formayı taşımak gurur verici

Abdülkerim sosyal medyadan, ”Takım arkadaşlarımla olamayacağım için çok üzgünüm ama grup lideri olacağımıza inancım tam. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Abdülkerim Bardakcı: Bu formayı taşımak gurur verici

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Galler ile oynanan karşılaşmada sarı kart görerek Karadağ maçında cezalı duruma düşen Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli stoper, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyon da gördüğüm sarı kartla bir sonra ki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

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