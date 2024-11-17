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Montella, Galler maçından sonra açıklamalarda bulundu

İtalyan hoca "Maçta 25 şut çektik. Bu takımla gurur duydum. Geçmiş maçlardan kazandığımız bir avantaj var. Tek hedefimiz A Ligi’ne yükselmek" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Montella, Galler maçından sonra açıklamalarda bulundu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca muazzam bir performans gösterdiklerini söyleyerek, "25 şut çektik, rakibin 4 şutuna izin verdik. Başından sonuna kadar domine ettik. Bu beni gururlandırıyor. Elimizden geldiğince bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Tabii ki beraberliğin değerli olabileceğini düşünüyorduk. Ama negatifliğe yer vermiyoruz. Böyle bir atmosferde tabii ki bugün kazanmak isterdik ama avantajımız var" ifadesini kullandı.

MAÇI ANALİZ EDECEĞİZ
Maçı detaylı olarak analiz etmeleri gerektiğini söyleyen İtalyan teknik direktör" Fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk. Soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu" ifadesini kullandı.

SON VURUŞLARDA ETKİLİ OLAMADIK
A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek son dakikaya kadar iyi mücadele verdiklerini söyleyerek, "Şanssızdık. Son vuruşlarda eksikliğimiz vardı. Bunu gidermemiz gerekir. Her şey bizim elimizde. Salı günü A Ligi'ne yükseleceğimize inanıyorum" dedi.

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