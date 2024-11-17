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Ali Koç Zenit maçında taraftarın tepkisi üzerine bir daha ucuz bilet satılmaması talimatını verdi

Zenit maçında 30 bin taraftarın daha önce stada gelmediği belirtildi. İstifaya davet edilen Ali Koç’un kurmaylarına “Bir daha ucuz bilet yok” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Ali Koç Zenit maçında taraftarın tepkisi üzerine bir daha ucuz bilet satılmaması talimatını verdi

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Fenerbahçe'de taraftarlar geçtiğimiz gün oynanan Zenit maçında Ali Koç'u istifaya davet etmişti. Zenit maçına gelen 30 bin taraftarın daha önce stada gelmediği ifade edildi. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının normalin altında olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Koç'un kurmaylarına "Bir daha ucuz bilet yok" dediği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinden yükselen "Yönetim istifa" seslerinin ardından karşılaşmayı statta takip eden Ali Koç'un bu tezahüratlara verdiği tepki de görüntülere yansıdı. Görüntülerde Koç'un istifa çağrılarına gülümseyerek karşılık verdiği dikkatlerden kaçmadı. Ülker Stadyumu'nda 2-1 biten maçta Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetmişti. Zenit'in tek sayısı ise 35. dakikada Aleksandr Erokhin'den gelmişti. Kanarya'da maça ilk 11'de başlayan Dusan Tadic, takımının attığı 2 golde de asist yaparak maçın yıldızlaşan ismi olmuştu.

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