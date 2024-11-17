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A Ligi için ipler bizim elimizde

A Milli Takım son maçında Karadağ’ı deplasmanda yendiği takdirde A Ligi’ne yükselecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
A Ligi için ipler bizim elimizde

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A Milli Futbol Takımımız'a grup birinciliği için Karadağ'ı deplasmanda yenmesi yetecek. Bu takdirde Türkiye A Ligi'ne yükselecek. Ancak Türkiye son maçında sahadan berabere ayrılır ya da rakibine yenilirse bu takdirde Galler'in İzlanda ile oynayacağı maç önem kazanacak.

Galler İzlanda'yı 3 farklı yener ve Türkiye golsüz berabere kalırsa averaj hesapları yapılacak. Sözgelimi Galler 3-0 kazanır,Türkiye 0-0 berabere kalırsa averajlar aynı olacak. Bu kez sarı ve kırmızı kartlara bakılacak. Ancak şu anda kartlarda 1 önde olduğumuz için dezavantajlı durumdayız. Türkiye son maçta 1-1'lik bir beraberlik elde eder, Galler 3-0 kazanırsa A Milli Takım gol fazlasıyla 1. olacak.

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