A Ligi için ipler bizim elimizde

A Milli Futbol Takımımız'a grup birinciliği için Karadağ'ı deplasmanda yenmesi yetecek. Bu takdirde Türkiye A Ligi'ne yükselecek. Ancak Türkiye son maçında sahadan berabere ayrılır ya da rakibine yenilirse bu takdirde Galler'in İzlanda ile oynayacağı maç önem kazanacak.

Galler İzlanda'yı 3 farklı yener ve Türkiye golsüz berabere kalırsa averaj hesapları yapılacak. Sözgelimi Galler 3-0 kazanır,Türkiye 0-0 berabere kalırsa averajlar aynı olacak. Bu kez sarı ve kırmızı kartlara bakılacak. Ancak şu anda kartlarda 1 önde olduğumuz için dezavantajlı durumdayız. Türkiye son maçta 1-1'lik bir beraberlik elde eder, Galler 3-0 kazanırsa A Milli Takım gol fazlasıyla 1. olacak.