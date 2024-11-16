Fenerbahçe seriye bağladı: Zalgiris Kaunas’ı dış sahada devirdi

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'i 72-65 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. maçında 8. kez sahadan galip ayrıldı. Üst üste 5. kez kazanan Sarı Kanarya, gelecek hafta İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın konuğu olacak. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Nigel Hayes-Davis 18 sayı, 11 ribaund, 2 top çalma; Sertaç Şanlı 10 sayı, 4 ribaund; Bonzie Colson 7 sayı, 8 ribaund; Arturs Zagars 10 sayı, 3 asist ile mücadele etti.



SAHAYA KARAKTER KOYDUK

Zalgiris zaferinin mimarlarından Nigel Hayes-Davis maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız basketbolcu, "İkinci yarı kendi işimizi zorlaştırsak bile sahaya karakter koyduk" diye konuştu.