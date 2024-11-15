Kanarya’dan zirvede dev seri! Fenerbahçe Zalgiris Kaunas’ı 72-65 yendi

Bu sezon Avrupa'da bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe , Zalgiris Kaunas 'ı da yenerek yoluna devam etti. Sarı lacivertliler üst üste beşinci, toplamda ise sekizinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)

KANARYA İTALYA YOLCUSU

Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 11'inci hafta randevusunda Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. 20 Kasım'da oynanacak maçta Jasikevicius'un öğrencileri yine parkeden galip ayrılabilmek adına mücadele verecek.

Litvanya temsilcisi ise 2 maçı daha kendi evinde oynayacak. Önce Panathinaikos ardından da Baskonia'yı ağırlayacak.