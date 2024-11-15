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Kanarya'dan zirvede dev seri! Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'ı 72-65 yendi

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 10'uncu hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu randevuda rakibini 72-65 yenerek hem zirvede çok kritik bir galibiyet aldı hem de serisini 5 maça çıkardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:53 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 23:37
Kanarya’dan zirvede dev seri! Fenerbahçe Zalgiris Kaunas’ı 72-65 yendi

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Bu sezon Avrupa'da bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı da yenerek yoluna devam etti. Sarı lacivertliler üst üste beşinci, toplamda ise sekizinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe galibiyet serisini 5 maça çıkardı (Fenerbahçe X hesabı)Fenerbahçe galibiyet serisini 5 maça çıkardı (Fenerbahçe X hesabı)

KARŞILAŞMANIN SKORLARI

1. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: 21-17 :Fenerbahçe Beko
2. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: 26-43 :Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: 47-52 :Fenerbahçe Beko
4. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: 65-72 :Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)

KANARYA İTALYA YOLCUSU

Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 11'inci hafta randevusunda Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. 20 Kasım'da oynanacak maçta Jasikevicius'un öğrencileri yine parkeden galip ayrılabilmek adına mücadele verecek.

Litvanya temsilcisi ise 2 maçı daha kendi evinde oynayacak. Önce Panathinaikos ardından da Baskonia'yı ağırlayacak.

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