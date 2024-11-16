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Burcu Esmersoy'dan estetik iddialarına açıklama geldi!

Burcu Esmersoy, “Yüzünüzde sanki bir değişim var” sorusuna net cevap verdi. Güzel sunucu, “Yüzüme asla işlem yaptırmam” diyerek estetiğe karşı olduğunu dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Burcu Esmersoy’dan estetik iddialarına açıklama geldi!

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Burcu Esmersoy, sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerin başında geliyor. Esmersoy; verdiği tavsiyelerle, ürün önerileriyle, hayatını paylaşmasıyla Instagram'da 4,1 milyon kişinin kendisini takip etmesini sağlıyor. 47 yaşındaki ünlü sunucu bunların yanı sıra bir diğer yandan sık sık cildinin ve fiziğinin güzelliğiyle anılıyor. Esmersoy Bundan 2 yıl önce yaptırdığı estetiklerden bahsederken botoks ve dolguya karşı olduğunu söylemişti. Hatta kendisi göz makyajının daha estetik görünmesi için göz kapağı ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı.

Kaşını incelttirdiği için de ayrı bir pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy, genç kızlara seslenerek estetik konusunda onlara uyarıda bulunmuştu. Esmersoy, "Kaşınızla oranızla buranızla sakın oynamayın. Kendinizle oynadığınızda insan daha sonra çok pişman oluyor" demişti. Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır spor yapan ve beslenmesine dikkat ederek fit halini koruyan Esmersoy, basın mensuplarının "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sözü üzerine "Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyerek, estetik yaptırmadığı açıklamasında bulundu.

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