A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Galler maçı öncesi konuştu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimizden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, daha iyisini yapmak" dedi.

Montella, "Galler maçı önemli bir maç. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



MAÇA ÇOK İYİ ÇALIŞTIK

Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, "Maça iyi çalıştık, Galler zor bir rakip. Taraftarımızın desteği ile kazanacağımızı umuyorum. Dünya Kupası'na katılmak her futbolcunun hayalidir. Oraya katılmaktan ziyade neler yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.