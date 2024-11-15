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Yunus’a Çizme kancası

Çizme ekibi, G.Saray’ın formda oyuncularından Yunus Akgün’ü transfer etmek istiyor. 24 yaşındaki futbolcu için daha şimdiden fiyat araştırmasına başlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Yunus’a Çizme kancası

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra forma giymeyen başlayan Yunus Akgün ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekmeyi başardı. Teknik Direktör Okan Buruk'u oynadığı futbolla mahcup etmeyen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşinden koşturmaya devam ediyor. İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Napoli, Yunus Akgün'ü transfer etmek için harekete geçti. Napolili kurmayların Galatasaray ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtikleri ve fiyat sordukları öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
Sarı-Kırmızılılar, en formda oyuncularından biri olan Yunus Akgün'ü devre arasında kesinlikle elden çıkarmak istemiyor. Yöneticilerin Napoli ve diğer kulüplere Ocak ayını değil de Haziran ayını işaret ettikleri belirtildi. 2018'ten beri Galatasaray'da forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Yunus Akgün, 6 gol ve 2 asistle mücadele ediyor. 12 kez milli takım formasını terleten ve rakip fileleri 2 kez havalandıran yıldız oyuncu, daha önce Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımların da formasını giydi.

Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Yunus için Napoli kulübü şimdiden düğmeye bastı.

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