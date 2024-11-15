Rodrigo Becao yol ayrımında

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler'in 2023 yılında Udinese'den renklerine bağladığı tecrübeli oyuncunun yıldızı bir türlü Jose Mourinho ile barışmadı.

2028 YILINDA SONA ERİYOR

Portekizli hocanın gözüne bir türlü giremeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor. Tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi takımlarından teklifler olduğu ve yıldız futbolcunun menajerinin görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıkan Brezilyalı stoper 1 asiste imza attı. Gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek olan Fenerbahçe, bir yandan da stoper arayışlarına başladı.