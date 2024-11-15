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Rodrigo Becao yol ayrımında

Jose Mourinho’nun gözüne giremeyen Brezilyalı stopere İtalya Ligi’nden teklifler var. Olası ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarına başlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Rodrigo Becao yol ayrımında

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Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler'in 2023 yılında Udinese'den renklerine bağladığı tecrübeli oyuncunun yıldızı bir türlü Jose Mourinho ile barışmadı.

2028 YILINDA SONA ERİYOR
Portekizli hocanın gözüne bir türlü giremeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor. Tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi takımlarından teklifler olduğu ve yıldız futbolcunun menajerinin görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıkan Brezilyalı stoper 1 asiste imza attı. Gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek olan Fenerbahçe, bir yandan da stoper arayışlarına başladı.

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