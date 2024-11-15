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Ne arayan var ne soran!

Geçen sezon yaptığı istatistiklerin gerisinde olan Polonyalı yıldız için geçen sezon telefonlar susmuyordu. Şimdilerde ise kimse onu takip etmiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Ne arayan var ne soran!

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Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti. Szymanski, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 9 gol, 7 asistlik performans sağladı. Sezonu da 10 gol, 11 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle 1 maç kaçırırken, 37 mücadelede sahada yer aldı. Polonyalı yıldız, performans ve skor katkısı olarak ise geçen sezonun çok gerisinde kaldı. Süper Lig'de henüz gol atamayan Szymanski, 2 kez arkadaşlarına gol pası verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Szymanski, 1 gol, 1 asistle oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise skor katkısı yapamadı. Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte performansı düşüşe geçen Szymanski için transfer teklifleri de gelmiyor. Oysa ki geçen sezon bu zamanlarda Polonyalı yıldız orta saha için kulüpler sıraya giriyordu. Son dönemlerde hiçbir kulüpten Szymanski için bir ilgi oluşmadı. Bu durum yönetimin de dikkatini çekti. Fenerbahçe Yönetimi'nin Szymanski'nin son dönemdeki performansı nedeniyle Jose Mourinho ile fikir alışverişinde bulunabileceği öğrenildi.

POLONYALI YILDIZ KAYBOLDU GİTTİ
Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda sahneye çıkarak attığı gollerle takımını sırtlayan Szymanski bu sezon performansıyla beklentilerin çok altında kalarak kötü not aldı.

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